حلول وخيارات جديدة من برنامج «سكني» تحسم «قوائم الانتظار»

تواصل – الرياض:

أعلن برنامج سكني توفير خيارات متنوعة للمستفيدين من جميع فئات المجتمع ضمن ملف قوائم الانتظار، تتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، وتفتح الباب للمستفيدين للحصول على قرض عقاري (مدعوم) يوفر لهم الخيار السكني المناسب.

وكشفت بيانات وزارة الإسكان عن أنه يمكن لأي مواطن جاهز، الحصول على الخيار السكني المناسب له من بين الخيارات المتنوعة المتاحة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الحلول السكنية الجديدة التي يوفرها موقع “سكني” عبر هذا الرابط (هنا) لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

أما خيار البناء الذاتي فيمكن الحصول عليه ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال هذا الرابط التالي (هنا).

ويقدّم البرنامج 5 خيارات سكنية وتمويلية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، التي أطلقت منها وزارة الإسكان خلال العام الجاري نحو 5 آلاف فيلا (ضمن 20 معرضاً) للمعاينة والحجز في محافظات عدة، حيث تم تسليم مجموعة منها في العيينة والخبر والمبرز وصبيا وبيش والقنفذة وغيرها، والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين التي تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات متنوعة تمتاز بجودتها وضماناتها.

أما عن الأسعار فتتراوح بين 250 ألفاً و750 ألف ريال، حيث أطلقت الوزارة (حتى الآن) أكثر من 66 ألف وحدة ضمن 46 معرضاً، تركّزت في المدن ذات الكثافة السكانية، التي تشهد نسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني.

وفيما حظيت تلك المشاريع بنسبة حجوزات بلغت نحو 45% حتى الآن؛ فإن الحجوزات لا تزال متاحة، كما يوفر البرنامج القروض العقارية بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، فيما يصل الدعم إلى 100% للفوائد لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ويمكن لمن على قوائم الصندوق العقاري الاستفادة من خدمة تقديم موعد إصدار الرقم، والاستفادة من القرض لشراء وحدة جاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي أو تمويل القرض القائم لمن يمتلكون مسكناً.