أدانت الاعتداءات الحوثية.. بريطانيا ترحب بقرار التحالف العربي بشأن «حادثة صعدة»

تواصل – واس:

رحَّبت الحكومة البريطانية بسرعة التحقيق في العملية التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم 9 أغسطس الماضي بمحافظة صعدة، وما توصَّل إليه الفريق المشترك من وجود أخطاء في التقيُّد بقواعد الاشتباك وما ذُكِر بهذا الشأن، وإعلان قوات التحالف عن أسفها واتخاذها إجراءات للنظر في توصيات ذلك التحقيق.

وأوضحت – في بيان لها، اليوم الاثنين – أنها ترحب أيضاً بإعلان قوات التحالف العربي إجراء تحقيق حول عملية 23 أغسطس، مشيرةً إلى أنها تشجع على نشر نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وأدانت الحكومة البريطانية الاعتداءات على الملاحة في البحر الأحمر، والاعتداءات الصاروخية على المملكة التي يُطلقها الحوثيون الانقلابيون بدعم إيراني.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات استهدفت مناطق سكنية، وأظهرت عدم إبداء أي اعتبار لحياة المدنيين، مضيفةً أن دول التحالف لديها حق مشروع في الدفاع عن أراضيهم.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، ترحيبها بقرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بإعادة النظر في قواعد الاشتباك.