أدانت الاعتداءات الحوثية.. بريطانيا ترحب بقرار التحالف العربي بشأن «حادثة صعدة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

أدانت الاعتداءات الحوثية.. بريطانيا ترحب بقرار التحالف العربي بشأن «حادثة صعدة»

أدانت الاعتداءات الحوثية.. بريطانيا ترحب بقرار التحالف العربي بشأن «حادثة صعدة»
0

تواصل – واس:

رحَّبت الحكومة البريطانية بسرعة التحقيق في العملية التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم 9 أغسطس الماضي بمحافظة صعدة، وما توصَّل إليه الفريق المشترك من وجود أخطاء في التقيُّد بقواعد الاشتباك وما ذُكِر بهذا الشأن، وإعلان قوات التحالف عن أسفها واتخاذها إجراءات للنظر في توصيات ذلك التحقيق.

وأوضحت – في بيان لها، اليوم الاثنين – أنها ترحب أيضاً بإعلان قوات التحالف العربي إجراء تحقيق حول عملية 23 أغسطس، مشيرةً إلى أنها تشجع على نشر نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وأدانت الحكومة البريطانية الاعتداءات على الملاحة في البحر الأحمر، والاعتداءات الصاروخية على المملكة التي يُطلقها الحوثيون الانقلابيون بدعم إيراني.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات استهدفت مناطق سكنية، وأظهرت عدم إبداء أي اعتبار لحياة المدنيين، مضيفةً أن دول التحالف لديها حق مشروع في الدفاع عن أراضيهم.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، ترحيبها بقرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بإعادة النظر في قواعد الاشتباك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البنتاجون»: تنسيق دائم مع السعودية والإمارات لحماية المدنيين باليمن

«البنتاجون»: تنسيق دائم مع السعودية والإمارات لحماية المدنيين باليمن

متحدث «التحالف»: مسؤولون أمميون يسوقون لرواية «الحوثي» في اليمن

متحدث «التحالف»: مسؤولون أمميون يسوقون لرواية «الحوثي» في اليمن

اليمن… «التحالف العربي» يسمح لسفينتين بدخول ميناء الحديدة

اليمن… «التحالف العربي» يسمح لسفينتين بدخول ميناء الحديدة

الجيش اليمني يُفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

الجيش اليمني يُفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>