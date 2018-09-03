«التجارة» تُشهر بوافد ضبط بحوزته منتجات غذائية مجهولة المصدر

تواصل – الرياض:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بعامل وافد من جنسية عربية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام البيانات التجارية وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بقصد البيع في أحد المحال التجارية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه ثبت إدانة عامل المنشأة بحيازة كميات من منتجات المكسرات والبن والتوابل والعطارة مجهولة المصدر، ولا تحوي أي بيانات تجارية توضح بلد الإنتاج، فقد صدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة، قد ضبطت أثناء جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بعرعر كميات من المكسرات ومواد العطارة مجهولة المصدر، حيث تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحل إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية.

وتؤكد الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.