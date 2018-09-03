خلال 3 سنوات.. المملكة دعمت 4 منظمات أممية بـ429 مليون دولار

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية، أن المملكة قدمت للمنظمات التابعة للأمم المتحدة حوالي 429 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية فقط.

وأوضحت الخارجية عبر “إنفوجرافيك” نشرته في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم ما بين 2015 – 2018، تقديم مبلغ 397.5 مليون دولار للأونروا “منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، كما قدمت مبلغ 23.6 مليون دولار ليو إن دي بي “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

كما تم تقديم مبلغ 4 ملايين دولار لمنظمة اليونيسيف “منظمة الأمم المتحدة للطفولة”، وقدمت مبلغ 4 ملايين دولار لمنظمة ” UNHCR ” المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.