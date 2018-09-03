«المطيري» وكيلاً للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

«المطيري» وكيلاً للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد

«المطيري» وكيلاً للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد
0

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور موافقة مجلس إدارة المؤسسة، على تعيين “تركي بن ضيف الله المطيري” وكيلاً للمحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.

وأوضحت “ساما” – في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين – أن “المطيري” من الكفاءات الشابة المميزة؛ حيث بدأ حياته العملية في مؤسسة النقد مختصّاً اقتصادياً عام 2003م، وتم إلحاقه بصندوق النقد الدولي في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م ليصبح مستشاراً للمدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي.

وفي عام 2015م، تم اختياره لوظيفة المدير التنفيذي المناوب للمملكة لدى البنك الدولي في واشنطن دي سي، وفي عام 2018م أصبح مستشاراً لمحافظ مؤسسة النقد.

كما مثَّل المملكة في العديد من اجتماعات مجموعة الـ20 – ولا سيما اجتماعات الشربا (ممثلي قادة دول مجموعة العشرين) من عام 2015م حتى منتصف عام 2018م، بالإضافة إلى تمثيله المؤسسة في عدد من ورش العمل واللجان المحلية والدولية.

ونال “المطيري” درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في تخصص نظم المعلومات الإدارية، بجانب عدد من الدورات المتخصصة بالمجال الاقتصادي والمالي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما»: استحواذ «الصندوق العقاري» على 70% من القروض الحكومية

«ساما»: استحواذ «الصندوق العقاري» على 70% من القروض الحكومية

«ساما»: ارتفاع الاحتياطي العام إلى 573.7 مليار ريال في يوليو

«ساما»: ارتفاع الاحتياطي العام إلى 573.7 مليار ريال في يوليو

بعد قرار «ساما».. توقعات باستمرار حالة الركود في سوق «العقار»

بعد قرار «ساما».. توقعات باستمرار حالة الركود في سوق «العقار»

بالإنفوجرافيك.. طريقة تفعيل خدمة المدفوعات الرقمية

بالإنفوجرافيك.. طريقة تفعيل خدمة المدفوعات الرقمية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>