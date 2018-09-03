«المطيري» وكيلاً للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور موافقة مجلس إدارة المؤسسة، على تعيين “تركي بن ضيف الله المطيري” وكيلاً للمحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.

وأوضحت “ساما” – في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين – أن “المطيري” من الكفاءات الشابة المميزة؛ حيث بدأ حياته العملية في مؤسسة النقد مختصّاً اقتصادياً عام 2003م، وتم إلحاقه بصندوق النقد الدولي في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م ليصبح مستشاراً للمدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي.

وفي عام 2015م، تم اختياره لوظيفة المدير التنفيذي المناوب للمملكة لدى البنك الدولي في واشنطن دي سي، وفي عام 2018م أصبح مستشاراً لمحافظ مؤسسة النقد.

كما مثَّل المملكة في العديد من اجتماعات مجموعة الـ20 – ولا سيما اجتماعات الشربا (ممثلي قادة دول مجموعة العشرين) من عام 2015م حتى منتصف عام 2018م، بالإضافة إلى تمثيله المؤسسة في عدد من ورش العمل واللجان المحلية والدولية.

ونال “المطيري” درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في تخصص نظم المعلومات الإدارية، بجانب عدد من الدورات المتخصصة بالمجال الاقتصادي والمالي.