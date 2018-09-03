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«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة
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تواصل – الرياض:

شددت وزارة المالية، اليوم (الاثنين) على أنه “لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب”، وأن الوزارة “ملتزمة بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية”.

وقالت الوزارة: “إشارةً إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب؛ تنفي وزارة المالية ذلك جملةً وتفصيلاً”.

وأكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتابعت أن سياسة الوزارة في هذا الشأن، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما تسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030.

وتعزز هذه السياسة (بحسب الوزارة) تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

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