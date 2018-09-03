توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد “الثلاثاء”، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى تبوك.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني مساء الاثنين، إلى زيادة نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 10 – 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 – 32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غداً الثلاثاء، كالتالي: