زوّر شهادة خبرة.. «صحة الباحة» تنهي تعاقد طبيب بمستشفى قلوة

تواصل – الرياض:

أنھى مستشفى قلوة بالباحة، خدمة طبیب من جنسیة آسیوية كان قد تم إيقافه وإيداعه سجن قلوة العام، بتھمة ممارسة المھنة بأوراق مزورة؛ وذلك وفقاً لبیان صحة المنطقة الصادر الیوم الاثنین.

وأوضح متحدث صحة المنطقة ماجد الشطي، أن الطبیب كان يعمل في مستشفى الملك فھد بالباحة، وتم نقله مؤخراً إلى مستشفى قلوة العام، وھو مُصنف من قبل ھیئة التخصصات الطبیة حتى تاريخ 2018/12/4م، ويحمل شھادات طبیة معتمدة صحیحة.

وعندما رغب في تجديد عقده السابق، تقدم بأوراق اعتماد جديدة على ھیئة التخصصات الطبیة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بھیئة التخصصات كما ھو معتاد، وبعد معاينة ھذه الأوراق ردت الھیئة للمستشفى مباشرة؛ بعدم صحة إحدى ھذه الشھادات وھي شھادة خبرة جديدة.

وعلى إثر ھذه الإفادة تم إنھاء خدمة الطبیب مباشرة، وإبلاغ الجھات الأمنیة بھذا التجاوز، علماً بأن ھذا الإجراء من قبل المستشفى تم في نفس الشھر الذي قدم فیه الطبیب شھادة الخبرة المزورة.