كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

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وجه الكاتب رواف السعين رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار الأغذية والعصائر في المقاصف المدرسية، والتي لا تراعي ظروف بعض الأطفال من الأيتام أو ممن لديهم ظروف.

وقال السعين في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ‏”معالي وزير التعليم.. اليوم اشترت طالبة فقيرة في فسحتها على أساس الكروسون بريال، والعصير بريال، والماء بريال، وهي لا تحمل غير 3 ريالات ففوجئت بأن الكروسون بـ3 ريالات، والعصير ب2 ريال، والماء بـ2 ريال.. فأخذت تبكي”.

وأضاف السعين متعجباً: “مدري كل مقصف له سعر، مدري تعرفون أن فيه أيتاماً، ترى الناس عندها ظروف”.