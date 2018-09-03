كاتب لـ«الأطباء»: عهد الحزم يرفض الاستثناء لكائن من كان

تواصل – الرياض:

أكد الكاتب والإعلامي محمد بن سليمان الأحيدب أن الانضباط في الدوائر الحكومية حضوراً وإنتاجية واحتراماً للمراجع وصل حداً مُرضياً وهو في تصاعد مستمر، ويكاد يكون عدم التزام بعض الأطباء الحكوميين بالوجود في مواقع عملهم في المستشفى الحكومي وخروجهم أثناء وقت الدوام الحكومي للعمل في مستشفى أهلي أو خاص وإهمال مرضى المستشفى الحكومي الصورة الوحيدة التي عايشتها ولم تتغير.

وأشار الأحيدب إلى أن ما يحدث منهم هو نتاج تساهل سابق حذرت منه على مدى ٣٠ سنة كان خلالها الأطباء يديرون الوزارة بعين مكسورة؛ وعليهم أن يعرفوا أن عهد الحزم يرفض الاستثناء لكائن من كان.

وأضاف، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان ” لا استثناء للأطباء ولو جعجعوا” أن سبب ذلك أن الطبيب (وهو موظف حكومي مثل غيره) أوجدت له إدارة الأطباء سابقاً مبررات واهية لعدم المحاسبة، وأوجد المخالفون لأنفسهم أعذاراً غريبة، مثل درسنا لعدة سنوات! ومن ابتعثهم وصرف على تعليمهم هو الوطن، ومثل نعمل لساعات طويلة! وهم كغيرهم يعوضون عن المناوبات وخارج الدوام، ونجري عمليات جراحية طويلة ومرهقة! وهم يخرجون لمزيد من الإرهاق في مستشفى خاص على حساب دوامهم الحكومي، وكأن المهندس والعسكري والمحامي والمحاسب لا يرهق في عمله.

وأضاف أنه تم تناول قضية خطاب الأطباء الرافضين لنظام البصمة الذين كان اعتراضهم بطريقة غريبة وغير مهنية ولا مهذبة وتبتز وزارة الصحة بعبارات تمرد لا تليق واعتراض غير مقنع بدليل أنه من مجهولين أسمتهم الوزارة (مجعجعين).