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«أبل» تحذر عملاءها من خطر في هواتفها

«أبل» تحذر عملاءها من خطر في هواتفها
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تواصل – وكالات:

حذرت شركة “أبل” عملاءها من “خطر” في أحد أجهزتها الحالية، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح هواتفها الجديدة في الأسواق الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع “فوربس”.

وقالت الشركة الأمريكية، على موقعها الرسمي، إن عيوباً تشوب “اللوحات الأم” أو “اللوحات الرئيسية” في بعض النماذج من هاتف “آيفون 8”.

وأوضحت أن هذه العيوب تؤدي إلى إعادة تشغيل غير متوقعة للهاتف، أو تجمد الشاشة أو توقف الهاتف عن العمل”.

وتشير الشركة إلى أن “نسبة قليلة فقط” من أجهزة آيفون 8 تأثرت بهذه المشكلة، مضيفة: “كل الهواتف المتأثرة تم تصنيعها خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 ومارس 2018”.

وتابعت أن “الدول المعنية هي الصين وهونغ كونغ والهند واليابان وماكاو ونيوزيلندا والولايات المتحدة”.

والخبر السار من أبل، هو أن هناك فعلاً طريقة بسيطة للتحقق من جودة “لوحة الأم” في هاتفك.

ويكفي أن تدخل الرقم التسلسلي الخاص بهاتفك في موقع “أبل”، وستتأكد الشركة مما إذا كان هاتفك يعاني من المشكلة أم لا، وفي حال وجود المشكلة؛ فإن الإصلاح سيكون بالمجان.

وستكون الخدمة متاحة أيضاً لمالكي الهواتف لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ أول شراء لكنها لا تشمل أجهزة iPhone 8 Plus وiPhone X.

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