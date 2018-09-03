انهيار تاريخي للريال الإيراني.. الدولار بـ128 ألفاً

تواصل-وكالات:

سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الاثنين، وسط تدهور الوضع الاقتصادي، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وقال موقع بونباست.كوم “‭Bonbast.com‬‬” المتخصص في أسعار الصرف، الذي يتتبع السوق غير الرسمية، إن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 128 ألف ريال.

وشهدت العملة تقلبات لأشهر، بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط، وسلع أخرى نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.