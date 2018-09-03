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ضبط مواطن أحرق مجموعة سيارات متوقفة بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

تمكَّنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن، يبلغ من العمر 30 عامًا، أحرق عدداً من المركبات أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22 / 12 /1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة.

وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

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