صدق أو لا تصدق.. توظيف «قطة» ضمن فريق للصلح بين المتخاصمين بالصين (صور)

تواصل – وكالات:

بعد إسهامها في تسهيل إجراءات الصلح التي يقوم بها موظفو مكتب للتحكيم والصلح بين المتخاصمين في الصين، ضم مسؤولي المكتب القطة “شياو هوانغ” إلى قائمة الموظفين بالمكتب.

ووفقاً لصحيفة “الشعب الصينية” فإن القطة بدأت تقترب من المتخاصمين وتلاطف أرجلهم.

وأضافت الصحيفة أن براعة القطة في ملاطفة المتخاصمين ساهمت كثيراً في تهدئة المتخاصمين وتحسن مزاجهم؛ ما سهل مهمة الموظفين في الإصلاح بينهم.

وأبانت أن المكتب قرر إضافة القطة إلى قائمة الموظفين تقديراً لدورها، فتم وضع صورتها على دليل موظفي المكتب، وعلى الملصقات الترويجية، واعتُبرت عضواً مهمّاً في الفريق.