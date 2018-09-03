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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس في (الرياض وجدة) وفق التفاصيل التالية:

1- فني مختبر – جدة (Laboratory Technician) – بكالوريوس علوم (بدون خبرة) ، أو دبلوم سنتين فأكثر في تخصص علم المختبرات أو التمريض وتصنيف هيئة التخصصات الصحية.
2- مساعد بناء – الرياض (Mason Assistant) – شهادة الكفاءة المتوسطة مع تدريب مهني، أو شهادة الثانوية العامة.
3- مساعد رعاية مرضى – جدة (Patient Care Assistant) – شهادة الكفاءة المتوسطة (لا يشترط الخبرة).
4- مساعد خدمات الطعام – الرياض (Food Service Assistant) – شهادة الكفاءة المتوسطة (لا يشترط الخبرة) مع إجادة اللغة الإنجليزية.
5- محاسب – الرياض (Accountant) – بكالوريوس محاسبة مع خبرة سنة، أو دبلوم محاسبة مع خبرة 3 سنوات.
6- مساعد تخطيط صدى القلب – الرياض (Electrocardiography Assistant) – شهادة الثانوية العامة (تدريب على رأس العمل – لا يشترط الخبرة).
7- أخصائي ترميز طبي – السجلات الطبية – جدة (Coder, Medical Records) – بكالوريوس إدارة سجلات طبية أو ما يعادلها مع خبرة سنة ، أو دبلوم سجلات طبية أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات.
8- مندوب مطار ثاني – الرياض (Airport Representative II) – شهادة دبلوم في مجال الإدارة (بدون خبرة) ، أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنة.

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