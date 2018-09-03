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إضافة تحذرك من مواقع الأخبار الزائفة.. هنا

إضافة تحذرك من مواقع الأخبار الزائفة.. هنا
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تواصل- وكالات:

يستطيع مستخدمو متصفحات غوغل كروم، ومايكروسوفت إيدج، تجنب مواقع الويب التي تنشر أخباراً مزيفة بإضافة تعرف باسم “NewsGuard” التي تميز بين الأخبار الرسمية الصحيحة، والأخبار الوهمية.

وتعتمد هذه الإضافة على البشر والذكاء الاصطناعي لمراجعة مواقع الأخبار والمعلومات الأكثر قراءة في العالم.

وبمجرد تثبيت إضافة NewsGuard على متصفحك ستعرض لك ألوان تقييم مختلفة للمواقع الإخبارية التي تزورها.

وتكون التقييمات كالتالي:

1- اللون الأخضر يشير للمواقع ذات المصداقية.

2- اللون الأحمر يشير للمواقع التي لا تحافظ على المعايير الأساسية للدقة والتحقق من مصداقية الأخبار.

3- اللون الأرجواني يشير لمواقع الأخبار الساخرة.

4- اللون الأصفر يشير للمواقع المفتوحة التي يمكن لأي شخص المساهمة فيها مثل ويكيبيديا.

5- اللون الرمادي يشير للمواقع التي لم تُراجع بعد، أو قيد المراجعة حالياً.

تعرض الإضافة أيضاً رموز التصنيف بجانب نتائج البحث عند استخدام محرك البحث غوغل أو محرك بحث مايكروسوفت بينغ، ليسمح للمستخدمين الذين يبحثون عن موضوع معين باختيار مواقع ذات سمعة جيدة.

9 معايير
تُقيم الإضافة كل موقع على أساس تسعة معايير للمصداقية والشفافية، وبالضغط على العلامة المُلونة التي تشير إلى التقيم، يظهر ملخص عن الموقع يوضح نوع المحتوى الذي ينشره، والجهة المسؤولة عن نشره بالإضافة إلى توضيح حول تصنيفه.

تحديد مصداقية وشفافية الموقع التالي:
• لا ينشر الموقع المحتوى الزائف بشكل متكرر في السنوات الثلاث الأخيرة.

• يوضح الموقع بيانات المسؤولين عن جمع وعرض المعلومات.

• يُصحح الموقع ويوضح الأخطاء بانتظام.

• يعالج الموقع الفرق بين الأخبار ومقالات الرأي.

• يتجنب عناوين الأخبار الخادعة، فلا ينشر الموقع العناوين الرئيسية التي تتضمن معلومات خاطئة، أو المثيرة للإعجاب إلى حد كبير، أو التي لا تعكس ما في المقال.

• يكشف الموقع الإلكتروني ملكية وتمويل الموقع بالإضافة إلى أي مواقف إيديولوجية أو سياسية بارزة لأصحاب المصلحة المالية في الموقع.

• يوضح الموقع الفرق بين المحتوى الترويجي بمقابل مالي، والمحتوى غير مدفوع الثمن.

• يقدم الموقع معلومات واضحة وصريحة عن صناع المحتوى.

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