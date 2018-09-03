«تعليم تبوك» يكرم معلماً قطع إجازته المرضية لممارسة عمله

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«تعليم تبوك» يكرم معلماً قطع إجازته المرضية لممارسة عمله

«تعليم تبوك» يكرم معلماً قطع إجازته المرضية لممارسة عمله
0

تواصل – تبوك:

أجرى مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، اتصالًا هاتفيًّا بمعلم بإحدى المدارس الابتدائية في محافظة حقل، ليعرب عن شكره وتقديره للمعلم الذي قطع إجازته الطبية وحضر إلى المدرسة لممارسة عمله مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقرر المعلم حسن بن سلمان العمراني معلم التربية الفنية بمدرسة عمير بن وهب، قطع إجازة طبية مُنحت له وحضر إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي أمس الأحد لممارسة عمله بين طلابه، حيث ظهر مستندًا إلى عكازه خلال حضوره إلى المدرسة.

وأوضح مدير تعليم تبوك، خلال اتصاله بالمعلم العمراني، أن مبادرته بالحضور إلى المدرسة قبل اكتمال إجازته الطبية تعبر عن الإخلاص في العمل والحرص على أداء الأمانة، مؤكدًا فخر إدارة تعليم تبوك بمثل هذه النماذج المشرفة في مجال التعليم.

بدوره، أكد المعلم “العمراني” أن ما قام به هو واجب تجاه رسالة التعليم، معربًا عن تقديره وعرفانه لمدير التعليم ولمدير مكتب التعليم في حقل، ولقائد المدرسة وزملائه المعلمين على وقفتهم المعنوية وحفاوة استقبالهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ناقة تلد «حواراً برأسين» في تبوك.. معاناة استمرت 10 ساعات

ناقة تلد «حواراً برأسين» في تبوك.. معاناة استمرت 10 ساعات

خلال أيام.. «التعليم» تتيح المقررات الدراسية بصيغة إلكترونية

خلال أيام.. «التعليم» تتيح المقررات الدراسية بصيغة إلكترونية

«النقل العام» تحذر المعلمات من استقلال المركبات «الڤانات»

«النقل العام» تحذر المعلمات من استقلال المركبات «الڤانات»

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>