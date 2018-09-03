«تعليم تبوك» يكرم معلماً قطع إجازته المرضية لممارسة عمله

تواصل – تبوك:

أجرى مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، اتصالًا هاتفيًّا بمعلم بإحدى المدارس الابتدائية في محافظة حقل، ليعرب عن شكره وتقديره للمعلم الذي قطع إجازته الطبية وحضر إلى المدرسة لممارسة عمله مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقرر المعلم حسن بن سلمان العمراني معلم التربية الفنية بمدرسة عمير بن وهب، قطع إجازة طبية مُنحت له وحضر إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي أمس الأحد لممارسة عمله بين طلابه، حيث ظهر مستندًا إلى عكازه خلال حضوره إلى المدرسة.

وأوضح مدير تعليم تبوك، خلال اتصاله بالمعلم العمراني، أن مبادرته بالحضور إلى المدرسة قبل اكتمال إجازته الطبية تعبر عن الإخلاص في العمل والحرص على أداء الأمانة، مؤكدًا فخر إدارة تعليم تبوك بمثل هذه النماذج المشرفة في مجال التعليم.

بدوره، أكد المعلم “العمراني” أن ما قام به هو واجب تجاه رسالة التعليم، معربًا عن تقديره وعرفانه لمدير التعليم ولمدير مكتب التعليم في حقل، ولقائد المدرسة وزملائه المعلمين على وقفتهم المعنوية وحفاوة استقبالهم.