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حل عسكري لمشكلة الأرق.. كيف تنام في 120 ثانية؟

حل عسكري لمشكلة الأرق.. كيف تنام في 120 ثانية؟
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تواصل – وكالات:

يعاني الملايين حول العالم من “جنون” الأرق، الذي يمنعهم من النوم والاستمتاع بليلة هادئة، إلا أن حلا “عسكريا” قد يضع حدا نهائيا لهذه المشكلة.

وسلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على طريقة للاسترخاء بأسلوب الجنود ، يمكن أن تساعد أي شخص على النوم في 120 ثانية فقط، وذكرها كتاب قديم عنوانه “استرخ وفز: أداء البطولة”.

وقال الجنود، بعد تجربة الوصفة لمدة 6 أسابيع، إن نسبة نجاحها فاقت 96 بالمئة، وذكروا أنه تم التوصل لهذا الحل بعد ارتكاب الطيارين أخطاء قاتلة بسبب التعب وقلة النوم.

وتعتمد الوصفة على مزيج من الخطوات، من بينها الاسترخاء والتنفس والتخيل.

أولاً، عليك أن ترخي عضلات وجهك، خصوصاً الموجودة حول فكك وعينيك، ثم تنزل كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تمدد ذراعيك في جهة واحدة.

ثانياً، ينصح بالتنفس ببطء وإرخاء ساقيك، بداية من الفخذين وصولاً إلى أسفل القدمين، وبمجرد الشعور بالاسترخاء لمدة 10 ثوانٍ، يجب أن تُصفي ذهنك بشكل كامل وألا تفكر في أي شيء.

وحسب الصحيفة، فإن تصفية الذهن تتم حين تتصور أنك مستلقٍ على بحيرة هادئة، ولا شيء أمامك أو حولك، باستثناء سماء زرقاء صافية.

ويمكنك القول بهدوء “لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر”، كررها بعض المرات لمدة 10 ثوانٍ، وستجد نفسك غارقاً في نوم هادئ.

يشار إلى أن الأرق مشكلة عالمية كبيرة، تؤثر على حوالي ثلث الرجال والنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو نصف النساء فوق سن الخامسة والستين.

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