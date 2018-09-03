«العمل»: أكثر من 2000 منشأة غير ملتزمة بالتوطين في قطاع الاتصالات

تواصل- فريق التحرير:

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية 48,701 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 حتى 11 أغسطس، أسفرت عن التزام 46,595 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2,106 منشأة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2,088 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1,640 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 448 مخالفة.