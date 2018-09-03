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فتح التسجيل ببرامج الدبلومات في جامعة الباحة.. وتخفيض الرسوم

فتح التسجيل ببرامج الدبلومات في جامعة الباحة.. وتخفيض الرسوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية على الحساب الخاص، وذلك في كل من الباحة، وبلجرشي، والمندق، وقلوة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439 – 1440هـ.

وأبانت الكلية أنه تم تخفيض الرسوم إلى 4000 ريال لكل فصل دراسي لجميع برامج الدبلومات المعلنة، وسيكون التسجيل عبرالرابط التالي

وأشارت الكلية إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل دبلومات للبنين والبنات لمدة عامين في علوم الحاسب الآلي تخصص تقنية البرمجة، وتخصص الشبكات، ودبلوم تطبيقات الحاسب المكتبية، إضافة إلى دبلوم لغة انجليزية.

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