لصحتك.. 3 أشياء في مطبخك تعالج التهاب العضلات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

لصحتك.. 3 أشياء في مطبخك تعالج التهاب العضلات

لصحتك.. 3 أشياء في مطبخك تعالج التهاب العضلات
Wrist pain.Female holding hand to spot of wrist pain
0

تواصل – وكالات:

آلام التهاب العضلات أو التوتر العضلي من أكثر الآلام شيوعاً، ولها عدة أسباب مثل: الإجهاد، القلق، النوم بطريقة خاطئة، أو التعرض لإصابة وكذلك هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ألم العضلات مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة، قصور الغدة الدرقية، التصلب المتعدد ومتلازمة التعب المزمن.

ومن خلال هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج التهاب العضلات باستخدام أشياء بسيطة متوفرة في كل مطبخ هي “الملح الإنجليزي والفلفل الحار وزيت الزيتون” وفقاً لما ذكره موقع “step to health”.

1 – وصفة الفلفل الحار وزيت الزيتون:

يعمل الفلفل الحار كمسكن للعضلات وآلامها القاتلة.

2- وصفة الملح الإنجليزي “أملاح إبسوم”:

الماغنسيوم الموجود في الملح الإنجليزي يساعد العضلات على العمل بسلاسة ويحارب تقلصات العضلات وتشنجاتها وتوترها ويريح الجهاز العصبي كما يزيل السموم من الجسم.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«عضو شورى»: مستشفياتنا ينقصها الاهتمام بأرشفة ملفات المرضى

«عضو شورى»: مستشفياتنا ينقصها الاهتمام بأرشفة ملفات المرضى

«الملح» لطرد الشياطين ودفع الحسد.. «المطلق» يحسم الجدل

«الملح» لطرد الشياطين ودفع الحسد.. «المطلق» يحسم الجدل

إليك.. أطعمة مثالية تخفّض ارتفاع السكر في الدم

إليك.. أطعمة مثالية تخفّض ارتفاع السكر في الدم

دراسة تحسم الجدل بشأن خطورة «الكربوهيدرات».. تناولها أفضل للصحة

دراسة تحسم الجدل بشأن خطورة «الكربوهيدرات».. تناولها أفضل للصحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>