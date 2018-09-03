لصحتك.. 3 أشياء في مطبخك تعالج التهاب العضلات

تواصل – وكالات:

آلام التهاب العضلات أو التوتر العضلي من أكثر الآلام شيوعاً، ولها عدة أسباب مثل: الإجهاد، القلق، النوم بطريقة خاطئة، أو التعرض لإصابة وكذلك هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ألم العضلات مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة، قصور الغدة الدرقية، التصلب المتعدد ومتلازمة التعب المزمن.

ومن خلال هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج التهاب العضلات باستخدام أشياء بسيطة متوفرة في كل مطبخ هي “الملح الإنجليزي والفلفل الحار وزيت الزيتون” وفقاً لما ذكره موقع “step to health”.

1 – وصفة الفلفل الحار وزيت الزيتون:

يعمل الفلفل الحار كمسكن للعضلات وآلامها القاتلة.

2- وصفة الملح الإنجليزي “أملاح إبسوم”:

الماغنسيوم الموجود في الملح الإنجليزي يساعد العضلات على العمل بسلاسة ويحارب تقلصات العضلات وتشنجاتها وتوترها ويريح الجهاز العصبي كما يزيل السموم من الجسم.