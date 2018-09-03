الطلاب المستجدين .. هاشتاق احتفالي بالعام الجديد (صور)

تواصل – فريق التحرير:

بين صور لاستقبال مبهر للطلاب الجدد أشرفت عليه مدارس المملكة، وبين نصائح متعددة للطلاب المستجدين، احتفى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالعام الدراسي الجديد، ودشن النشطاء والمغردون، هاشتاقات وأوسمة متعددة للاحتفال بالعام الدراسي الجديد.

من بين تلك الهاشتاقات وسم (#الطلاب المستجدين) والذي شهد مشاركات لعدد كبير من النشطاء، وحمل ذكريات الماضي لبعض من تخرجوا وأنهوا دراستهم، ونصائح للمستجدين في أعوام جديدة بالمراحل التعليمية المختلفة.

فيما حرصت أغلب المدارس على نشر صور توضح “حفلات الاستقبال” التي نظمتها في استقبال العام الجديد، خصوصا بالنسبة للروضة والمرحلة الابتدائية، الذين يلتحقون بالمراحل التعليمية للمرة الأولى في حياتهم.

وأظهرت الصور المتداولة مرافقة الآباء والأمهات وكافة أولياء الأمور لأبنائهم، وهم يخطون خطواتهم الأولى نحو طريق العلم، وذلك في استجابة واضحة للدعوات المختلفة التي وجهتها قطاعات مختلفة في الدولة لمرافقة الأبناء في أول أيام عامهم الدراسي الجديد.

“تواصل” تستعرض من خلال التقرير بعض المشاركات في هاشتاق (#الطلاب_المستجدين)، كما تستعرض صور الاستقبال المختلفة والحفلات التي نظمتها أغلب مدارس المملكة:

المغردة “مياسم محمد”، حرصت على تهنئة الطلاب الجدد من خلال مشاركتها في الهاشتاق قائلة: (يـارب يوفق إخواني بمراحلهم الجديدة ويكتب لهم أجمل الاقدار + فخورة فيكم ويـارب تكونوا بأعلى المناصب العودة للدراسة #الطلاب_المستجدين).

المغرد Atheer Muneef شارك قائلاً: (عوداً حميداً، اللهم اجعله عام خير وتوفيق ونجاح #العودة_للمدارس #الطلاب_المستجدين).

“محمد المنهالي” قال: (أسعد الله صباحكم بكل خير وبالتوفيق لجميع ابنائنا وبناتنا #الطلاب_المستجدين والقدماء وفقكم الله لطلب العلم ونفع بكم الاسلام والمسلمين وحفظ الله بلاد الحرمين).

أصالة كنبيجه: (صباح الخير.. أشارك كل المداومين اليوم بداية عامهم الجديد ببريد .. يومكم طيّب ومبارك يا كرام #اهلا_بالعام_الدراسي #الطلاب_المستجدين).

Dr.Areej Abdullah: (نقطه ودي أقولها الناس اللي جالسين يعلقون “ويطقطقون”على الطلبه المستجدين وخصوصا طلاب الجامعه ياجماعه ترا موهم الوحيدين اللي توهم يدخلون الجامعه الكل مر بهالتجربه بدال اسلوب الضحك عليهم ليش مانوجههم للشيء المفيد لهم ونبارك لهم وصولهم لهذا المستوى).

just Amal: (‏ما تتعلمه اليوم يجب أن يؤثر إيجاباً على مستقبلك .. لا أن يجعلك تندم على ماضيك).

فيما جاءت صور حفلات استقبال الطلاب الجدد ومشاركة أولياء الأمور كالآتي: