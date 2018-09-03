نصائح تساعدك في الحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة

تواصل – وكالات:

للحفاظ على أي سيارة لفترة تدوم طويلاً عليك اتباع 10 نصائح و6 من الوصايا.

النصائح:

1 – تأكد من جميع المصابيح التي داخل السيارة وخارجها والقوي والضعيف منها.

2 – تجنب أي منحنى حاد على السرعة العالية أو الانحراف بصورة مفاجئة.

3 – لا تقم بالضغط على الفرامل لأقصى درجة أثناء الوقوف على المطبات.

4 – يجب عدم ترك المقود منحرفا لأقصى اليمين أو اليسار لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ سواء أكانت في حالة الثبات أو الحركة أو الضغط على الفرامل.

5 – لا توقِف سيارتك والمقود منحرف في أحد الاتجاهين ولا تشغّلها أثناء ذلك.

6 – عند الانطلاق تجنب السرعة عندما يكون المقود منحرفا لأقصى اليمين أو اليسار.

7 – عند الانتظار احرص على إيقاف المحرك.

8 – عند إحماء المحرك لا تضغط بشدة أو بطريقة متقطعة على دواسة البنزين.

9 – احرص على عدم تحريك ناقل السرعات من حالة الرجوع للخلف إلى السرعة الأولى أو العكس بالسيارات اليدوية إلا عندما تكون السيارة متوقفة تماماً، أما سيارات الأوتوماتيك فاحذر النقل من وضع الرجوع للخلف R إلى وضع التوقف P أو العكس أثناء تحرك السيارة.

10 – عليك الانتباه لـ معاني علامات “أضواء التنبيه” الخاصة بسيارتك، مجرد إدارة مفتاح التشغيل من المفترض أن تضيء جميع تلك اللمبات في التابلوه أوتوماتكياً، كدليل على أن السيارة تفحص نفسها ذاتياً.

الوصايا:

1 – متابعة مستوى المياه في كل عين من عيون البطارية، بشرط تزويدها بالماء المقطر وليس الماء العادي.

2 – لا تضغط دواسة الدبرياج أثناء الانتظار أو الوقوف على الإشارة، حيث إن ذلك يؤدي إلى تآكل أسطوانة الدبرياج.

3 – دهن أي خدش أو احتكاك في جسم السيارة لتلاشى إصابة المكان المخدوش بالصدأ.

4 – الحرص على غسل مكان تثبيت البطارية في حوض المحرك بسبب الأملاح التي تنتجها أقطاب البطارية بالماء الساخن حتى لا تتآكل.

5 – تغيير فلتر الهواء أو تنظيفه بشكل دوري مع كل تغيير للزيت.

6 – استخراج الحصوات بصورة دورية من الإطارات تفادياً لتلفها.