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جمعية البر بالقتفذة: نجاح المرحلة الخامسة لبرنامج رافد الإلكتروني

جمعية البر بالقتفذة: نجاح المرحلة الخامسة لبرنامج رافد الإلكتروني
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تواصل – فريق التحرير:

أسهم (برنامج رافد الالكتروني) الذي أطلقته جمعية البر الخيرية بالقنفذة مؤخراً بمرحلته الخامسة، في تسهيل الوصول للمستفيدين بشكل أكثر سرعة واحترافية، حيث تم البدء بتطبيق هذه المرحلة في مشروع خدمة الحقيبة المدرسية يوم الخميس الماضي.
ويعتبر هذا البرنامج أحد أدوات التحول الرقمي، وهو ضمن أهداف الجمعية الإستراتيجية في أتمتة جميع معاملتها.

وقد تطور برنامج رافد الإلكتروني في مراحله المتعددة، ليجمع في مرحلته الخامسة بين عدة أنظمة منها: إدارة العلاقات مع المستفيدين (CRM)، ونظام الموارد البشرية(HRMS)، ونظام إدارة المخازن والمستودعات(SCM)، ونظام إدارة الوثائق (DMS)، وغيرها من الأنظمة التي سوف تسهم في سرعة الوصول للمستفيد وتقديم المساعدة لـه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حامد الفقيه إن برنامج رافد تم إطلاق تحديثه الأخير تماشياً مع رؤية 2030 في توسيع نطاق الخدمات الالكترونية، وتحسين معايير الحوكمة بما سيحد من التأخير في تنفيذ الأعمال، وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين والمتعاملين مع الجمعية.

وأوضح رئيس المجلس إن البرنامج بحلته الأخيرة تمت تجربته في مشروع الحقيبة المدرسية، حيث تم استلام الحقائب المدرسية، وتنظيمها، وإيصالها للمستفيدين في أقل من يوم، وهو وقت قياسي جداً.

يشار بالذكر إلى أن برنامج رافد الالكتروني يعتبر واحداً من عدة برامج وتطبيقات إلكترونية أصدرتها الجمعية سابقاً، وقد تطور عدة مرات، وهو متاح لتستفيد منه الجمعيات الأخرى.

 

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