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370 مليون ريال تبحث عن أصحابها بحسابات «تصفية»

370 مليون ريال تبحث عن أصحابها بحسابات «تصفية»
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تواصل – الرياض:

كشفت لجنة المساهمات العقاریة المتعثرة «تصفیة» عن اعتزامها إطلاق خدمة البحث بالاسم من أجل الوصول إلى مستحقي أموال المساهمات، التي لم یستلموها والتي تقدر بـ 370 ملیون ریال.

وأشارت اللجنة إلى إطلاق حملة “حقوقكم أمانة” للبحث عن المساهمین الذین لم یتقدموا لاستلام حقوقهم. ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم اللجنة فإن إجمالي المبالغ المتبقیة للمساهمین في حسابات اللجنة تصل إلى 370 ملیون ریال غالبیتها لورثة لا یعلمون عن مساهمات آبائهم فیها.

ومنذ بدء أعمالها نجحت اللجنة في صرف 5.7 ملیار ریال لحوالي 3.32 ألف مستفید، بینما یبلغ عدد المستفیدین الذین لم یراجعوا لاستلام مستحقاتهم حوالي 3200 مساهم. ونجحت اللجنة خلال العام الجاري في إنهاء 10 مساهمات بین البیع والتسویة، وما زالت هناك حوالي 177 مساهمة تحت الإجراء في الوقت الراهن.

وتأسست اللجنة قبل أكثر من 10 سنوات من أجل رد حقوق المتضررین في أكثر من 500 مساهمة متعثرة في مختلف المناطق. حسب “المدينة”.

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