مايكروسوفت: تحديث ويندوز 10 في أكتوبر المقبل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن اسم التحديث الرئيسي المقبل لنظام التشغيل ويندوز 10 اليوم، والذي كان يُعرف في السابق بالاسم الكودي Redstone 5، حيث كشفت الشركة أن التحديث سيحمل اسم “Windows 10 October 2018 Update”، وهو ما يعني أنه سيصل في وقت ما خلال شهر أكتوبر.

ووفقاً لما نشره موقع The verge الأمريكي، فسيتضمن التحديد عدداً من المميزات الجديدة للأجهزة بما في ذلك حافظة قصاصات الصور أو cloud clipboard، والتي يتم مزامنتها عبر الأجهزة، وتطبيق الوضع الليلي على File Explorer، وأداة قص محدثة، فضلاً عن إدخال تحسينات على Microsoft Edge، ومعلومات الأداء في شريط ألعاب إكس بوكس.

وتتبع تسمية مايكروسوفت تحديث Windows 10 April 2018 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، فيما يتوقع أن تستكمل مايكروسوفت تطوير تحديث أكتوبر بحلول نهاية سبتمبر، ويجب أن يكون متاحاً لمطوري ويندوز في مطلع أكتوبر، ثم سيجري إطلاقه بعد ذلك للمستخدمين العاديين.