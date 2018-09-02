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5 أطعمة يقتصر تناولها على الأثرياء فقط.. تعرف عليها

5 أطعمة يقتصر تناولها على الأثرياء فقط.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

يظن كثير من الناس أن اللحوم، هي أغلى أنواع الأطعمة، وأكثرها طلباً؛ نظراً لمذاقها الشهي، لكن هناك أطعمة أخرى “فاحشة الثراء”، فسعرها مبالغ فيه لدرجة لا يمكن للعقل تخيله، لهذا لا يقدر على شرائها إلا أصحاب الملايين والمليارات، حتى بعض أصحاب الملايين الصغيرة قد لا يستطيعون شراءها! فقد يستهلك ذلك ربع ثروتهم.

إليك 5 أطعمة تقتصر على أغنى الأغنياء في العالم فقط.

الكافيار الذهبي:

“الكافيار” هو بيض مالح، يُستخرج من بطن “بياض” الإفريقي الذي يعيش في أنهار وبحيرات إفريقيا، وتتعدد فوائد الكافيار، فهو يعطي الجسم طاقة كبيرة جداً، كما يعد مادة غذائية سهلة الهضم، وغني بفيتامين (A)، والإيستين، و100 غرام منه يعطي 240 سعرة حرارية، وأغلى أنواعه الكافيار الذهبي.

الكمأ الإيطالي الأبيض

يعتبر أحد ثروات إيطاليا، هناك العديد من المبادرات للحفاظ عليه من الانقراض نظراً لندرته، ويأتي من ألبا شمال إيطاليا، وينتج رائحة فريدة من نوعها، وله طعم لذيذ جداً، ويبدأ سعر الحبة الواحدة من 5,938 دولاراً حسب حجمها وجودتها.

الشوكولاتة المجمدة

تعتبر هذه الشكولاتة غير عادية، وإنما ممزوجة بـ 5 غرامات من الذهب عيار 24 قيراطاً، بالإضافة إلى أنها مخلوطة بالكمأ الفرنسي.، وهي أغلى أنواع الشوكولاتة بالعالم، تقدم مع ملعقة ذهبية، وكأس محاط بتاج من الذهب والألماس، يبلغ سعر الطلب الواحد 25 ألف دولار، وفق موقع THE SPLENDIDE TABLE.

شمام يوباري

يطلق عليه اليابانيون اسم “ملك يوباري YUBARI KING”، لأنه أهم منتجات إقليم يوباري، حيث لا ينمو إلا في تلك المنطقة اليابانية، يتميز بلبه البرتقالي، وقشرته الخضراء. يعشق اليابانيون هذا الشمام لدرجة أنهم يعتبرونه أفضل هدية في أعيادهم، ، وقد وصل سعره في أحد المواسم إلى مليونَي ين ياباني (ما يعادل 26 ألف دولار).

البطيخ الأسود

تشتهر اليابان أيضا بالبطيخ الأسود، الأغلى ثمناً في العالم، يبلغ ثمن الحبة الواحدة 3000 دولار، ويتميز بقشرته الخضراء الداكنة جداً إلى درجة السواد، والخالية من البقع، أو التخطيط، ولبِّه الحلو والمقرمش، هذا البطيخ ينمو في جزيرة “هوكايدو” فقط، ويصل وزنه في بعض الأحيان إلى 11 كيلوجراماً.

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