4 نصائح لزيادة سرعة متصفح جوجل كروم على أجهزة الكمبيوتر

تواصل – وكالات:

يعد متصفح جوجل كروم واحداً من أشهر المتصفحات التي يعتمد عليها المستخدمون حول العالم، إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجه البعض هي بطء جهاز الكمبيوتر والمتصفح عند استخدام كروم، خاصة بالنسبة للمستخدمين أصحاب الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة.

وفيما يلي نعرض كيفية زيادة سرعة متصفح كروم:

– احرص على تحديث المتصفح دائماً

من الأمور المهمة لزيادة سرعة كروم، هي الحرص دائماً على الحصول على آخر إصدار من التطبيق، حيث يمكن التحقق من ذلك من خلال الضغط على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على Help، ثم اضغط على خيار حول جوجل كروم About Google Chrome، سيؤدي ذلك إلى تنزيل أحدث إصدار وتثبيته.

– تخلص من الإضافات التي لا ترغب بها

هناك الكثير من الإضافات التي يمتلكها متصفح جوجل كروم، والتي يعتمد عليها المستخدمون طوال الوقت، لكن يمكن التخلص من بعض هذه الإضافات وذلك من أجل زيادة سرعة الكمبيوتر في النهاية وزيادة سرعة متصفح كروم أيضاً.

– تخلص من علامات التبويب التي لا تستخدمها

واحدة أيضاً من أسباب بطء متصفح جوجل كروم، هي كثرة التبويبات المفتوحة، لذلك يمكن التخلص من هذا الأمر من خلال إغلاق التبويبات التي لا يحتاجها المستخدم وذلك لزيادة سرعة الجهاز.

– تخلص من سجل التصفح

يحفظ متصفح جوجل كروم، خلال علمية التصفح كمية لا بأس بها من البيانات بما في ذلك الصور وملفات تعريف الارتباط والمزيد، وكل ذلك قد يؤثر على سرعة أدائه، لذلك يمكن التخلص من هذه الأمور لزيادة سرعته.