خسائر ميليشيا الحوثي تتزايد وانهيارات واسعة بصفوفهم غرب صعدة

تواصل – وكالات:

شهدت مليشيا الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها، وسط التقدم الميداني المستمر لقوات الشرعية اليمنية بإسناد من التحالف العربي، في جبهة مران شمال غرب محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الشرعية إثر المعارك المتواصلة منذ أكثر من أسبوع ضمن عملية ” قطع رأس الأفعى” من قتل عشرات العناصر من ميليشيات الانقلابية في جبهة مران وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات أيضاً.

ووفقاً لما أورده موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني، قال رئيس عمليات اللواء الثالث عروبة العقيد زايد الغرابي، إن “قوات اللواء نفذت اليوم هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد”.

وأكد الغرابي بأن منتسبي اللواء الثالث عروبة بقيادة قائد معركة “قطع رأس الأفعى”، اللواء عبدالكريم السدعي، تعهدوا بالحسم العسكري في القريب العاجل، داعياً كل أحرار الوطن إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني لتطهير وكر التمرد الأول في مران.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته إلى مران جميعهم من قيادات الصف الأول للحوثيين، لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة لما تمثله من قداسة روحية للميليشيات كونها وكرهم الأول الذي انطلقت منه أعمالهم الإجرامية.