خسائر ميليشيا الحوثي تتزايد وانهيارات واسعة بصفوفهم غرب صعدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

خسائر ميليشيا الحوثي تتزايد وانهيارات واسعة بصفوفهم غرب صعدة

خسائر ميليشيا الحوثي تتزايد وانهيارات واسعة بصفوفهم غرب صعدة
0

تواصل – وكالات:

شهدت مليشيا الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها، وسط التقدم الميداني المستمر لقوات الشرعية اليمنية بإسناد من التحالف العربي، في جبهة مران شمال غرب محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الشرعية إثر المعارك المتواصلة منذ أكثر من أسبوع ضمن عملية ” قطع رأس الأفعى” من قتل عشرات العناصر من ميليشيات الانقلابية في جبهة مران وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات أيضاً.

ووفقاً لما أورده موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني، قال رئيس عمليات اللواء الثالث عروبة العقيد زايد الغرابي، إن “قوات اللواء نفذت اليوم هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد”.

وأكد الغرابي بأن منتسبي اللواء الثالث عروبة بقيادة قائد معركة “قطع رأس الأفعى”، اللواء عبدالكريم السدعي، تعهدوا بالحسم العسكري في القريب العاجل، داعياً كل أحرار الوطن إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني لتطهير وكر التمرد الأول في مران.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته إلى مران جميعهم من قيادات الصف الأول للحوثيين، لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة لما تمثله من قداسة روحية للميليشيات كونها وكرهم الأول الذي انطلقت منه أعمالهم الإجرامية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»

بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»

اليمن.. مقتل 140 حوثياً في الظاهر بصعدة

اليمن.. مقتل 140 حوثياً في الظاهر بصعدة

الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة

الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة

بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية بجبهة مران في صعدة

بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية بجبهة مران في صعدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>