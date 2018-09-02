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بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»

بعد الخسائر الفادحة.. «الحوثي» يستدعي قيادات الصف الأول إلى «مران»
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر عسكرية يمنية، أمس الأحد، إن زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي استدعى عدداً من قيادات الصف الأول للحوثيين إلى مران، لإدارة عناصر الميليشيا والدفاع عن المنطقة.

وأكدت المصادر، أن استدعاء الحوثي لقيادات ميدانية من الصف الأول تزامن مع الخسائر الكبرى التي تكبدتها الميليشيا في معارك الأسبوع الماضي، وفق ما نقل موقع “2 ديسمبر” عن وزارة الدفاع اليمنية.

ولقي العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم في جبهة مران، في معارك متواصلة منذ أكثر من أسبوع ضمن عملية ” قطع رأس الأفعى” وبغارات لطيران التحالف العربي.

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