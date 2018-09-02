المملكة تتفوق في المعدل العالمي للمعلمين.. معلم لكل 11 طالباً

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سجلت وزارة التعليم في المملكة تفوقا في المعدل العالمي لعدد المعلمين إلى عدد الطلاب، إذ بلغ متوسط معدل عدد المعلمين بالنسبة لأعداد الطلاب في السعودية، معلما لكل 11.6 طالب، مما يعتبر أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 25 طالباً تجاه كل معلم، وأقل من المعدل في الولايات المتحدة البالغ 14 طالباً لكل معلم، وكذلك أقل منه في اليابان البالغ 17 طالباً لكل معلم.

ووفقاً لـ«الوطن»، فقد أرجعت مصادر تعليمية ارتفاع معدل المعلمين مقابل الطلاب في المملكة بالنسبة للمعدل العالمي، إلى أن 38% من المدارس الحكومية لا يزيد عدد طلابها عن 100 طالب، وتوجد فيها أعداد كبيرة من المعلمين يفوق عدد الطلاب في بعض المدارس.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة التعليم لعام 2017، بلغــت مــدارس التعليــم العــام 38.368 مدرســة، يــدرس فيهــا 6.230.108 طلاب وطالبــات، يتولــى تعليمهــم 537147 معلماً ومعلمــة.

أمـا الفصـل الثانـي فـكان عرضا لإحصاءات التعليـم العالـي، حيـث بلغـت عـدد الجامعـات 28 جامعـة حكوميـة، و29 جامعـة وكليـة أهليـة، يـدرس فـي هـذه الجامعـات 1.485.915 طالبـاً وطالبـة، كمـا أنـه تـم ابتعـاث 152172 طالبـاً وطالبــة للدراســة فــي جامعــات عالميــة. ويقــدم الفصــل قــراءة تفصيليــة لأهــم البيانـات الخاصـة بالتعليـم العالـي، سـواء فـي ديـوان الـوزارة أو علـى مسـتوى كل جامعـة.