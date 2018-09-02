المملكة تتفوق في المعدل العالمي للمعلمين.. معلم لكل 11 طالباً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

المملكة تتفوق في المعدل العالمي للمعلمين.. معلم لكل 11 طالباً

المملكة تتفوق في المعدل العالمي للمعلمين.. معلم لكل 11 طالباً
0

تواصل – متابعات:

سجلت وزارة التعليم في المملكة تفوقا في المعدل العالمي لعدد المعلمين إلى عدد الطلاب، إذ بلغ متوسط معدل عدد المعلمين بالنسبة لأعداد الطلاب في السعودية، معلما لكل 11.6 طالب، مما يعتبر أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 25 طالباً تجاه كل معلم، وأقل من المعدل في الولايات المتحدة البالغ 14 طالباً لكل معلم، وكذلك أقل منه في اليابان البالغ 17 طالباً لكل معلم.

ووفقاً لـ«الوطن»، فقد أرجعت مصادر تعليمية ارتفاع معدل المعلمين مقابل الطلاب في المملكة بالنسبة للمعدل العالمي، إلى أن 38% من المدارس الحكومية لا يزيد عدد طلابها عن 100 طالب، وتوجد فيها أعداد كبيرة من المعلمين يفوق عدد الطلاب في بعض المدارس.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة التعليم لعام 2017، بلغــت مــدارس التعليــم العــام 38.368 مدرســة، يــدرس فيهــا 6.230.108 طلاب وطالبــات، يتولــى تعليمهــم 537147 معلماً ومعلمــة.

أمـا الفصـل الثانـي فـكان عرضا لإحصاءات التعليـم العالـي، حيـث بلغـت عـدد الجامعـات 28 جامعـة حكوميـة، و29 جامعـة وكليـة أهليـة، يـدرس فـي هـذه الجامعـات 1.485.915 طالبـاً وطالبـة، كمـا أنـه تـم ابتعـاث 152172 طالبـاً وطالبــة للدراســة فــي جامعــات عالميــة. ويقــدم الفصــل قــراءة تفصيليــة لأهــم البيانـات الخاصـة بالتعليـم العالـي، سـواء فـي ديـوان الـوزارة أو علـى مسـتوى كل جامعـة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وكالة دولية: ارتفاع إنتاج المملكة من النفط يعكس وفرة المخزون وقوة الطلب

وكالة دولية: ارتفاع إنتاج المملكة من النفط يعكس وفرة المخزون وقوة الطلب

ارتفاع تحويلات الأجانب بالمملكة مع اقتراب مناقشة مقترح فرض الرسوم

ارتفاع تحويلات الأجانب بالمملكة مع اقتراب مناقشة مقترح فرض الرسوم

مع بداية الدراسة.. أخصائي يوجه نصائح لمواجهة اضطرابات نوم الأبناء

مع بداية الدراسة.. أخصائي يوجه نصائح لمواجهة اضطرابات نوم الأبناء

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>