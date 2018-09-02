الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه

الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه
0

تواصل – الباحة:

فسخ قاضي المحكمة العامة بمحافظة «قلوة»، التابعة لمنطقة الباحة، نكاح إحدى المواطنات، بعدما تعدى عليها زوجها وحاول صدمها بالسيارة، كما حكم لها القاضي بإلزام الزوج بدفع مؤخّر الصداق وقدره 50 ألف ريال.

وكانت المدعية قد تزوجت ثم طلقها زوجها، وبعد سنة ونصف السنة من الطلاق راجعها زوجها بعقد زواج جديد، وبمهر 30 ألف ريال، وبمؤخر 50 ألف ريال، إذ كان العيب من الزوج، قبل أن يعتدي عليها ويطردها من المنزل، ويكرر محاولات صدمها بالسيارة وقذفها في شرفها.

واستند القاضي إلى شهادة ابن المدعية الذي كان حاضرا الجلسة، وأقرّ بكلام والدته في أنها تعرضت للإهانة والضرب والطرد من المنزل. حسب “الوطن”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المحكمة العامة بالرياض تلزم مواطناً بدفع 40 ألف ريال لطليقته العربية

المحكمة العامة بالرياض تلزم مواطناً بدفع 40 ألف ريال لطليقته العربية

جدة.. السجن 10 أيام لامرأة شتمت قريبتها في «واتساب»

جدة.. السجن 10 أيام لامرأة شتمت قريبتها في «واتساب»

السجن والجلد لمواطن حطم كاميرا «ساهر» في الرس

السجن والجلد لمواطن حطم كاميرا «ساهر» في الرس

جدة.. إسقاط دعوى قضائية أقامها شاب ضد أمه يطالبها بسداد 650 ألف ريال

جدة.. إسقاط دعوى قضائية أقامها شاب ضد أمه يطالبها بسداد 650 ألف ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>