الباحة.. إلزام زوج بـ 50 ألف ريال وفسخ نكاحه

تواصل – الباحة:

فسخ قاضي المحكمة العامة بمحافظة «قلوة»، التابعة لمنطقة الباحة، نكاح إحدى المواطنات، بعدما تعدى عليها زوجها وحاول صدمها بالسيارة، كما حكم لها القاضي بإلزام الزوج بدفع مؤخّر الصداق وقدره 50 ألف ريال.

وكانت المدعية قد تزوجت ثم طلقها زوجها، وبعد سنة ونصف السنة من الطلاق راجعها زوجها بعقد زواج جديد، وبمهر 30 ألف ريال، وبمؤخر 50 ألف ريال، إذ كان العيب من الزوج، قبل أن يعتدي عليها ويطردها من المنزل، ويكرر محاولات صدمها بالسيارة وقذفها في شرفها.

واستند القاضي إلى شهادة ابن المدعية الذي كان حاضرا الجلسة، وأقرّ بكلام والدته في أنها تعرضت للإهانة والضرب والطرد من المنزل. حسب “الوطن”