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تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن

تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن
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تواصل – الرياض:

دشن برنامج “اتحاد الملاك” التابع لوزارة الإسكان تطبيقا إلكترونيا يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.

ويضم التطبيق الإلكتروني الذي يعرض باللغة العربية ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية العديد من الخدمات الإلكترونية  لتنظيم العلاقة بين الملاك، وأرشيفا لجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتحاد.

وأوضح المشرف العام على برنامج «ملاك» المهندس مازن الداوود، أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلق أمس (الأحد)، يرفع من نسبة التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، إذ يضم العديد من المميزات التفاعلية كصفحة «التفاعل الاجتماعي»، التي يتم من خلالها مشاركة الأفكار والاقتراحات، والبث المرئي، إلى جانب المناسبات العامة والخاصة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية لتسهيل مشاركة الأفكار بين ملاك الوحدات، وتعزيز التواصل فيما بينهم بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وقال: «يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق «ملاك» في 5 نقاط رئيسية، إذ يمكن من خلاله الترشح والتصويت لمجلس إدارة الاتحاد، والمشاركة في تصويت المجلس، والاطلاع على لائحته والتصويت عليها وعرض النتائج، كما يمكن من خلال التطبيق الاطلاع على الفواتير والقوائم المالية الخاصة بالاتحاد، والاطلاع على شهادة الاتحاد، وخطاب اعتماد الحساب البنكي، كما يتميز بتسهيل التواصل بين الأعضاء من خلال صفحة «التفاعل الاجتماعي».

وأفاد أنه سيكون بمثابة الأرشيف الإلكتروني لأعضاء الاتحاد، إذ يمكن استعراض أرشيف التصويت الذي أجري سابقا، والاطلاع على كافة النتائج، كما يمكن التطبيق مستخدميه من إدارة خدمات مجلس الإدارة، واستعراض الخدمات المالية للاتحاد، والقدرة على متابعة الملف المالي وكافة تفاصيله.

وأشار الداوود إلى أن تدشين التطبيق الإلكتروني مر بأكثر من مرحلة، إذ بدأت إدارة البرنامج بحصر متطلبات المهتمين وتدوين حاجاتهم، ثم مراجعة كافة الإجراءات التي تجري في مجالس إدارات الاتحادات، كما سعت بعد ذلك إلى خلق قنوات جديدة تسهم في زيادة إنتاجية مجلس الاتحاد، وترفع جودة أدائه.

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