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بالفيديو.. ابتكار ذكي يحمي الظهر والساقين خلال ساعات العمل

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تواصل – وكالات:

العمل لساعات طويلة، قد يضر بجسم الإنسان، خاصة الظهر والساقين، إن كان العمل مما يعتمد عليهما بشكل أساسي، ولذلك فإن الاختراعات لم تتوقف للمحاولة في تخفيف أضرار ساعات العمل الطويلة عليهما.

ومؤخرا ابتكر خبراء شركة “LG” هيكلا خارجيا ذكيا لدعم الساقين، يساعد العمال والموظفين ممن يقضون يوم عمل كامل على أقدامهم، في الحفاظ على سلامتهم.

وذكر موقع “New Atlas” أن الشركة ستعرض الهيكل الروبوتي الجديد، في معرض برلين الدولي للإلكترونيات، وقام خبراء “LG” بتصنيع هذا الهيكل الروبوتي ليساعد الاشخاص العاملين في الحد من الإجهاد البدني، وليقيهم خطر إصابات أقدامهم، خاصة لمن يقضون يوم عملهم بالكامل وهم يعتمدون على أقدامهم.

ويتضمن الجهاز الجديد، الذي أطلق عليه تسمية “CLOi SuitBot”، صندلا يمكن ضبطه تلقائيا مع مقاييس أقدام المستخدمين. وتتحرك مفاصل الهيكل بشكل طبيعي، يتناسب مع حركة مفاصل الإنسان.

كما يمتلك الهيكل الجديد ذكاء اصطناعيا، يسمح له باتخاذ ردود أفعال منطقية تحمي الساقين، من خلال تحليل بيانات جسد المستخدم نفسه والظروف المحيطة به.

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