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إغلاق 77 محطة تلاعبت بخزانات الوقود منذ بداية العام

إغلاق 77 محطة تلاعبت بخزانات الوقود منذ بداية العام
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تواصل – الرياض:

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، 77 محطة وقود تلاعبت في خزاناتها، ولم تجتز فحص معايرة الوقود خلال جولات الفرق الرقابية منذ بداية العام الجاري 2018.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحطات التي اجتازت الفحص في عام 2018 بلغت نحو 859 محطة، في حين وصل عدد الطلبات إلى نحو 936 طلبا، مبينة أن المحطات المغلقة لن تعمل مجددا حتى معالجة المخالفة والتقدم لفحص جديد.

وطبقت وزارة التجارة والاستثمار فحصا إلزاميا لسلامة مضخات الوقود على جميع محطات الوقود في المملكة ابتداء من مطلع العام الهجري الحالي، بعد أن قامت بإطلاق النظام الإلكتروني لفحص ومعايرة مضخات الوقود.

وتستهدف وزارة التجارة من ذلك إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة إلى المستهلك والقضاء على حالات الغش في جودة البنزين وأيضاً كمية الوقود المعطى للمستهلك، حيث تعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

ويمكن هذا النظام أصحاب محطات الوقود من طلب فحص ومعايرة الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم تحديد موقع المحطة جغرافياً بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، وكذلك قيام المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخات الوقود وصحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم إلى المستهلك النهائي.

ويقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على كل مضخات المحطة، فالملصق الأخضر يعني أن المضخة قد اجتازت الاختبار، أما الملصق الأحمر فيعني عدم اجتيازها اختبار الفحص، كما يمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني.

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