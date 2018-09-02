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وكالة دولية: ارتفاع إنتاج المملكة من النفط يعكس وفرة المخزون وقوة الطلب

وكالة دولية: ارتفاع إنتاج المملكة من النفط يعكس وفرة المخزون وقوة الطلب
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تواصل – الرياض:

أكدت “وكالة بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية أن ارتفاع إنتاج الخام السعودي خلال الشهر الماضي يعكس نموا قويا في الطلب على الإنتاج السعودي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الرياض تستخدم طاقاتها الاحتياطية الوفيرة لزيادة الإمدادات إلى السوق النفطية وتعزيز استقرار سوق النفط.

وأوضح تقرير الوكالة الدولية أن المملكة قدمت 10.467 مليون برميل يوميا للسوق في أغسطس ما يشير إلى وفرة المخزونات وقوة الطلب، لافتا إلى أن الإنتاج السعودي جاء أعلى بـ 136 ألف برميل يوميا من الرقم المسجل في يوليو وهو 10.288 مليون برميل يوميًا.

وذكر التقرير الدولي أنه على الرغم من تعهد المملكة، بتعزيز إمدادات النفط الخام لتعويض انقطاع الإمدادات فإن إنتاج النفط في المملكة تراجع في يوليو بمقدار 52.800 برميل يوميا مقارنة بشهر يونيو الماضي، بحسب الاقتصادية.

وأضاف أنه “قبل صدور بيانات “أوبك” لشهر يوليو الماضي كانت هناك أرقام متناقضة حول إنتاج النفط السعودي، حيث توقع عديد من استطلاعات الرأي أنه من المحتمل أن يضخ أكبر منتج في “أوبك” مستويات قياسي.

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