خالفت قرار التوطين.. «العمل» تغلق 908 منافذ تأجير سيارات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

خالفت قرار التوطين.. «العمل» تغلق 908 منافذ تأجير سيارات

خالفت قرار التوطين.. «العمل» تغلق 908 منافذ تأجير سيارات
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 908 منافذ لتأجير السيارات لمخالفتها قرار التوطين، وذلك منذ بداية القرار، وبلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار تأنيث وتوطين بيع المستلزمات النسائية قرابة الـ11 ألف محل.

ووصل عدد الزيارات التفتيشية، التي نفذتها فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول تأنيث وتطوير محال بيع المستلزمات النسائية 113789 جولة، وذلك منذ بداية 2018.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 10294 مخالفة على مستوى المملكة، منها 5424 مخالفة توطين، بينما 1324 مخالفة أخرى، في حين بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 103026 منشأة، بينما المنشآت غير الملتزمة بلغت 10736 منشأة.

وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات، فبلغ عدد الجولات التفتيشية على محال القطاع 25126 جولة منذ بداية 2018، أسفرت عن ضبط 921 مخالفة على مستوى المملكة، منها 752 مخالفة توطين، بينما 169 مخالفة أخرى.

وحول منافذ تأجير السيارات بلغ عدد الجولات التفتيشية 19552 جولة منذ بداية قرار التوطين، رصد من خلالها 586 منشأة غير ملتزمة، بينما بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 18058.

وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 679 مخالفة، منها 507 مخالفات توطين، في حين وصل عدد الإنذارات 726.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مكة.. مواطن يتنازل عن معاشه وإعانة ذوي الإعاقة بعد تحسن أحواله المادية

مكة.. مواطن يتنازل عن معاشه وإعانة ذوي الإعاقة بعد تحسن أحواله المادية

«العمل» تسمح لجميع مكاتب الاستقدام بتأجير العمالة المنزلية

«العمل» تسمح لجميع مكاتب الاستقدام بتأجير العمالة المنزلية

قرار جديد من «وزارة العمل» بشأن تعديل المهن

قرار جديد من «وزارة العمل» بشأن تعديل المهن

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>