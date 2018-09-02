الأمن ضبط الجاني.. 10 محاولات لدهس مشرفة تربوية و «رضيعها» بمحايل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

اختفاء حافلات نقل الطلاب بمحافظة الليث.. وهذا رد إدارة التعليم

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

الأمن ضبط الجاني.. 10 محاولات لدهس مشرفة تربوية و «رضيعها» بمحايل

الأمن ضبط الجاني.. 10 محاولات لدهس مشرفة تربوية و «رضيعها» بمحايل
0

تواصل – عسير:

نجت مشرفة تربوية بتعليم محايل ورضيعها، اليوم الأحد، من محاولة دهس متعمدة أثناء عودتها من زيارة إحدى المدارس بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، قالت المشرفة التربوية زينب بنت أحمد لاحق: “كنت في زيارة ميدانية لإحدى المدارس بمحافظة محايل لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام، وبعد انتهائي من الزيارة قمت بتسليم التقارير اللازمة للإدارة ثم أخذت ابني الذي يبلغ من العمر عامين من الحضانة مستعينة في ذلك بسيارة خاصة وعند اقترابي من منزلي تفاجأت بسيارة تصدم السيارة المقلة لي وابني الذي كان يسقط من يدي في كل مرة نتعرض فيها للاصطدام”.

وأضافت: “عند خوفنا من احتراق السيارة قمت بالترجل منها حاملة ابني ليقوم الجاني بمطاردتي ومحاولة دهسي فلجأت للاحتماء بسيارتين متهالكتين في المكان فما كان منه إلا الاصطدام بها والدوران حولي وملاحقتي إلى أن سقطت مغمى عليّ ليهرع عددٌ من المجاورين للحادثة ويقومون بمساعدتي في الوقت الذي قام فيه الجاني بالهروب”.

وأشارت المشرفة التربوية إلى أنها عاشت حالة من الذعر والخوف على نفسها وابنها مؤكدة أنها لن تنسى المشهد ما عاشت.

وقامت الجهات الأمنية في حينها بفتح ملف التحقيق في القضية وتتبع المركبة التي ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية إلى أن تم القبض على الجاني ومركبته بعد عمليات من البحث والتحري.

ومن ناحية أخرى، قال قائد مركبة المشرفة إنه تفاجأ بسيارة من طراز فورد تطارده وتصدم به من الخلف قبل أن يعكس الجاني خط السير ويصطدم به من الأمام وذكر أنه تعرض للاصطدام أكثر من عشر مرات.

ومن جهة أخرى، تابع مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم الحادثة واطمأن على المشرفة ورضيعها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مرور عسير يطيح بعدد من المفحطين في «أبها» (صور)

مرور عسير يطيح بعدد من المفحطين في «أبها» (صور)

أمانة عسير تستعيد 4 ملايين متر من لصوص الأراضي

أمانة عسير تستعيد 4 ملايين متر من لصوص الأراضي

«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة وغبار على جازان وعسير

«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة وغبار على جازان وعسير

بالفيديو.. ضبط 4 مفحطين وحجز عشرات المركبات المتجمهرة بعسير

بالفيديو.. ضبط 4 مفحطين وحجز عشرات المركبات المتجمهرة بعسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>