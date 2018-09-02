الأمن ضبط الجاني.. 10 محاولات لدهس مشرفة تربوية و «رضيعها» بمحايل

تواصل – عسير:

نجت مشرفة تربوية بتعليم محايل ورضيعها، اليوم الأحد، من محاولة دهس متعمدة أثناء عودتها من زيارة إحدى المدارس بمحافظة محايل التابعة لمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، قالت المشرفة التربوية زينب بنت أحمد لاحق: “كنت في زيارة ميدانية لإحدى المدارس بمحافظة محايل لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام، وبعد انتهائي من الزيارة قمت بتسليم التقارير اللازمة للإدارة ثم أخذت ابني الذي يبلغ من العمر عامين من الحضانة مستعينة في ذلك بسيارة خاصة وعند اقترابي من منزلي تفاجأت بسيارة تصدم السيارة المقلة لي وابني الذي كان يسقط من يدي في كل مرة نتعرض فيها للاصطدام”.

وأضافت: “عند خوفنا من احتراق السيارة قمت بالترجل منها حاملة ابني ليقوم الجاني بمطاردتي ومحاولة دهسي فلجأت للاحتماء بسيارتين متهالكتين في المكان فما كان منه إلا الاصطدام بها والدوران حولي وملاحقتي إلى أن سقطت مغمى عليّ ليهرع عددٌ من المجاورين للحادثة ويقومون بمساعدتي في الوقت الذي قام فيه الجاني بالهروب”.

وأشارت المشرفة التربوية إلى أنها عاشت حالة من الذعر والخوف على نفسها وابنها مؤكدة أنها لن تنسى المشهد ما عاشت.

وقامت الجهات الأمنية في حينها بفتح ملف التحقيق في القضية وتتبع المركبة التي ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية إلى أن تم القبض على الجاني ومركبته بعد عمليات من البحث والتحري.

ومن ناحية أخرى، قال قائد مركبة المشرفة إنه تفاجأ بسيارة من طراز فورد تطارده وتصدم به من الخلف قبل أن يعكس الجاني خط السير ويصطدم به من الأمام وذكر أنه تعرض للاصطدام أكثر من عشر مرات.

ومن جهة أخرى، تابع مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم الحادثة واطمأن على المشرفة ورضيعها.