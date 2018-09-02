أمانة جدة تكشف حقيقة «مقطع رقص» رئيسة بلدية ذهبان

تواصل – جدة:

كشفت أمانة محافظة جدة، حقيقة المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم البعض بأنه لرئيسة بلدية ذهبان المعيَّنة حديثًا شذى المهنا.

وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن مقطع الفيديو المتداول، لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، وأن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

وأهاب البقمي بالجميع استقاء المعلومات من قنوات الأمانة الرسمية، مضيفا أن الأمانة تحتفظ بحقها في مقاضاة من يسيء لمنسوبيها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعًا لسيدة تقص شريط افتتاح وهي ترقص، زعموا أنه لرئيسة بلدية ذهبان.