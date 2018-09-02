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الإطاحة بـ «وافدة» وصديقها سرقا مركبة في الدمام (فيديو)

الإطاحة بـ «وافدة» وصديقها سرقا مركبة في الدمام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية المتورطين في سرقة إحدى المركبات في مدينة الدمام، واتضح أنهما شاب وفتاة «وافدان» في العقد الثالث من العمر وتم القبض عليهما.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، إنه بسماع أقوالهما الأولية أقرا بقيامهما بالسرقة، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو متداول ترجل الفتاة من سيارة صديقها واستقلال مركبة المجني عليه والفرار بها، عندما تركها صاحبها في وضع التشغيل.

وأشار الدريهم إلى أن شرطة مدينة الدمام باشرت في الـ 15 من ذي الحجة، بلاغاً عن تعرض سيارة للسرقة وهي في وضع التشغيل.

 

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