خلال أيام.. «التعليم» تتيح المقررات الدراسية بصيغة إلكترونية

تواصل – الرياض:

تخطط وزارة التعلیم لإطلاق منظومة من الخدمات والحلول الإلكترونیة خلال الأيام المقبلة، تستھدف جمیع الطلاب والطالبات وأولیاء الأمور والمعلمین والقیادات التربوية والمدرسیة في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بیان لھا اليوم الأحد، أن من أبرز خدمات ھذه المنظومة الرقمیة إتاحة المقررات الدراسیة بصیغة إلكترونیة، وأدلة المعلمین وحقائب الأنشطة الصفیة، وإثراءات تعلیمیة ومواد مصاحبة، وخطط درسك، وبنك أسئلة إلكتروني، ومجتمعات التعلم الافتراضیة.

وتابعت أنه من المتوقع إطلاق خدمة ربط المناھج الإلكترونیة لكل درس بباركود يساعد في فھم الدرس وشرحه للطالب، حیث يحتوي كل درس على باركود خاص يتم تسلیط كامیرا الھاتف المحمول علیه لیدخل إلى معلومات مفصلة عن الدرس بكل يسر وسھولة.

وأضافت الوزارة، منظومة الخدمات التعلیمیة الرقمیة تأتي متزامنة مع التغییرات التي تشھدھا المملكة مع رؤية 2030، حیث تسعى إلى تحقیق مستويات علیا من التنمیة الاقتصادية؛ وذلك من خلال التحول إلى مجتمع معرفي يسیر بخطى ثابتة، ومواكبة التقنیة والتطور التكنولوجي.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها بدأت من خلال تطوير بوابة التعلیم الوطنیة “عین”، كأحد الإجراءات التي وضعت لتحقیق ھذا الھدف لتسھم في التحول الرقمي المنشود في التعلیم، لافتة إلى أنه في سبیل التطوير كذلك أوقفت مؤخراً طباعة كتب النشاط للمرحلة الابتدائية وترحیل تدريباتھا لكتاب الطالب؛ تسھیلاً وتخفیفاً على الطلاب والطالبات.