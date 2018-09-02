«العبادي»: لن أجازف بالعراقيين لإرضاء إيران

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (الأحد)، أنه لن يجازف ببلاده من أجل إرضاء إيران، في إشارة إلى تدخلات طهران في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؛ وذلك في تصريح صادم لنظام الملالي يتوقع أن تكون له ردود أفعال قوية من جانب أتباع طهران في العراق.

وفي رده على سؤال لقناة “سكاي نيوز” عربية خلال تصريحات لصحفيين، قال العبادي: “إن الأمانة التي نحملها تستدعي منا عدم المجازفة بمصير شعبنا لصالح إرضاء إيران أو أي دولة جارة أخرى”.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن مستشار الأمن الوطني ورئيس الحشد الشعبي المقال: والمدعوم من إيران فالح الفياض، لا يمثل ائتلاف النصر، متوعداً بمقاضاته إن تحدث باسم الائتلاف.

وقال العبادي: “إن ائتلاف النصر سيحضر غداً (الاثنين) إلى البرلمان، وأنا كذلك بصفتي رئيس مجلس وزراء وفائزاً في الانتخابات، لكنني لن أؤدي اليمين الدستوري لأن ذلك سيمنعني من أداء مهامي التنفيذية”، وتواصل القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتشكيل الكتلة الأكبر، قبيل جلسة البرلمان غداً.