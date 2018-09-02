النائب العام يقف على أضرار حريق فرع النيابة العامة بالدمام

تواصل – الدمام:

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، مقر فرع النيابة العامة بالدمام، فور علمهما بنبأ الحريق الذي اندلع اليوم بالفرع، ووقفا على الأضرار الناجمة عنه، واطمأنا على سلامة منسوبي الفرع ومراجعيه وجميع من كان فيه.

واجتمع النائب العام ووكيل النيابة العامة بفضيلة رئيس الفرع ورؤساء الدوائر به، وتم مناقشة وإقرار آلية العمل بالخطط البديلة والاحتياطية لمثل هذه النوازل.

وأكد النائب العام أنه لم ينجم عن الحريق، أي أضرار بشرية أو تلف أو فقد للقضايا المنظورة بالفرع، وأن كل فروع النيابة العامة تعمل وفق نظام قضايا إلكتروني مركزي، والذي يتم من خلاله الاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل إجراء يتخذ مباشرة بمركز معلوماتي خاص لذلك بالمقر الرئيس، وفق أعلى درجات الأمن المعلوماتي في ذلك الشأن.

ووجّه النائب العام بتقديم كل ما يحتاج إليه الفرع بذلك الصدد، وتسخير كل الطاقات لمواصلة عجلة العمل اليومي دون تأثر بذلك الحريق ومخلفاته.