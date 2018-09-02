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إمارة جازان تفند تقرير قناة فضائية بشأن إقامة بعض الأسر أسفل كوبري بـ«الحقو»

إمارة جازان تفند تقرير قناة فضائية بشأن إقامة بعض الأسر أسفل كوبري بـ«الحقو»
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تواصل – فريق التحرير:

فندت إمارة منطقة جازان تقرير قناة فضائية حول معاناة بعض أهالي مركز الحقو من تساقط الصخور على منازلهم وسكن بعضهم أسفل الكوبري.

وقالت إمارة جازان في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على لسان المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان على موسى زعلة: إنه “إشارة للتقرير التلفزيوني المذاع في إحدى القنوات الفضائية حول معاناة بعض الأهالي في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش جراء تساقط الصخور على منازلهم في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي؛ فإن هذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة إمارة المنطقة منذ بدايته”.

وأضافت الإمارة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجه، في حينه بتكليف محافظ بيش بالشخوص للموقع مع مديري الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع على الطبيعة وحصر الأضرار وإعداد تقرير مفصل يشتمل على التوصيات اللازمة لحماية وسلامة المتضررين”.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الإدارات الحكومية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة؛ حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين وجرى رفع الحجارة والمخلفات تحت إشراف اللجنة المكلفة لهذا الغرض بموجب محاضر موثقة.

وأكد بأن ما ورد في التقرير من إقامة بعض الأسر تحت الكوبري غير صحيح ويتنافى مع الواقع المرصود من قِبل المحافظة والجهات الرسمية، كما اتضح بأن المواطن الذي ظهر في التقرير رفض دخول اللجنة لمنزله للمعاينة واستكمال الإجراءات كالمتبع.

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