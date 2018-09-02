لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

تواصل – الرياض:

أظهر مقطع فيديو متداول جريمة، نفذها وافد من الجنسية الأفريقية، كبَّل فيها كفيله المسن في الصحراء، فيما لم يتبيِّن من المقطع زمن وموقع الجريمة.

وكشف الحوار الذي دار بين الكفيل ومكفوله عن أن الأخير يعمل راعياً للمواشي عند الأول، ولم يجد فرصة للهروب للعمل مخالفاً بسبب شدة الكفيل. ويحتج الوافد بأن الكفيل لم يدفع له رواتبه، ولم يفِ بوعده الذي قطعه على نفسه بشأن سيارة.

ويظهر مقطع الفيديو توسلات المسن بأن يتركه ولا يأخذ نقوده، بينما يصر الوافد على أن يوثقه في زاوية حديدية خوفاً من أن يدهسه بالمركبة لو فك وثاقه.

ولم يتسن لـ”تواصل” التأكد من مصداقية الفيديو المتداول، وموقع وزمان تصويره.