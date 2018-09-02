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«البيئة» توضح أسباب وقف زراعة الأعلاف الخضراء.. وموعد تطبيق القرار

«البيئة» توضح أسباب وقف زراعة الأعلاف الخضراء.. وموعد تطبيق القرار
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لم يتبق سوى 63 يوماً على بدء تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة.

وأوضحت البيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أسباب منع زراعة الأعلاف الخضراء يرجع لعدة أسباب منها: أن استهلاك البلاد من المياه سنوياً حوالي 17 مليار متر مكعب، لري مساحات خضراء تبلغ مساحتها 640.011 هكتاراً من الأراضي الزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تطبيق القرار سيتراجع استهلاك المياه إلى 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، فيما ستتراجع المساحات المزروعة بنسبة تتجاوز 60%.

وأوضحت أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف سيدخل حيز التطبيق 25 صفر 1440هـ، على أن يبدأ إصدار الرخص الزراعية وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في 1 محرم 1440هـ.

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