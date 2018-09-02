«الرحيلي» يكشف معلومات مهمة عن روابط فحص الملفات وعلاقتها بـ«الاختراق»

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كشف ياسر الرحيلي، متخصص في أمن المعلومات، أن هناك روابطَ وملفاتٍ يستخدمها البعض في الاختراق والقرصنة.

وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “تنتشر روابط لفحص الملفات والروابط والتأكد هل هي روابط وملفات اختراق أو لا.. يجب الانتباه إلى أن هذه الروابط في أغلبها تكون نتيجتها صحيحة إذا كان الرابط أو الملف مشبوهاً فقط، بمعنى أنها تؤكد أن الرابط مشبوه ولكن لا يمكن أنها تُؤكد أنه سليم”.

وأضاف: “لذلك.. كثير من المخترقين يستخدمون هذه الروابط للتأكد من أن ملفاتهم وروابطهم لا تكشفها برامج الحماية قبل إرسالها للمستهدفين”.