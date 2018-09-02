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أسباب تمهّل «التجارة» في التشهير بالمنشآت المخالفة وقضايا التستر (فيديو)

أسباب تمهّل «التجارة» في التشهير بالمنشآت المخالفة وقضايا التستر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الإعلامي فيصل العبدالكريم أن قرارات التشهير التي تقوم بها وزارة التجارة تمر بمراحل شديدة الأهمية وذلك لتفادي الأخطاء وسوء الفهم، مؤكداً أن قضايا التستر من أصعب التهم في الإثبات.

وأضاف العبدالكريم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”؛ رداً على انتقاد البعض لتأخير الوزارة في قرارات التشهير، أنه قرار التشهير يتم بعد أن يتم إحالة القضية للنيابة العامة؛ ومن ثم يتم تحويلها للقضاء، والقاضي الوحيد الذي يصدر حكم التشهير، وتتولى الوزارة تطبيق التشهير والإغلاق بعد ذلك.

يأتي ذلك فيما رافقت اليوم وزارة التجارة إغلاقها النهائي لمنشأة في شارع الضباب صدر بحقها حكم قضائي بعقوبات التشهير والإغلاق النهائي وغرامات مالية بتهمة التستر، وتعمل المنشأة في المستلزمات المدرسية والمكتبية وأدوات المختبرات، وحكم التشهير نشرته وزارة التجارة يوم الخميس الماضي.

 

 

 

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