مع بداية الدراسة.. تعرَّف على الأغذية الممنوع بيعها في «المقاصف»

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة أولياء الأمور والطلاب بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع بداية العام الدراسي.

وكانت وزارة الصحة قد ناشدت، في وقت سابق، الجميع بالإبلاغ عن أي مقصف يبيع أغذية غير صحية مثل: المشروبات الغازية، أو الشيبس، أو الحلوى بجميع أنواعها، على الرقم 937 لاتخاذ الإجراء اللازم والحفاظ على صحة الأبناء.

يذكر أن وزارة التعليم قد عممت في وقت سابق بالأغذية الممنوع تداولها في المقاصف المدرسية ومنها:

1 – الحلوى بأنواعها والشوكولا والعلك والمصبرات والمسليات الخاوية ذات القيمة الغذائية المنخفضة بجميع أنواعها بما في ذلك الشيبس بأنواعها المختلفة.

2 – المشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة، ويمنع الطلبة من إحضارها من خارج المدرسة.

3 – العصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير في 30%.

4 – اللحم والكبدة

5 – الطعمية