المملكة تستنكر وتدين هجومي الصومال ونيجيريا

تواصل – واس:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي استهدف مكتباً حكومياً في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر، رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال ونيجيريا الاتحادية الشقيقتين، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.